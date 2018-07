Abogado de ex canciller del Arzobispado: "Puedo concluir que sus superiores no tenían conocimiento" de los abusos

09:45 Gabriel Henríquez, defensor de Óscar Muñoz, dijo que "no soy el más competente para determinar si hubo o no encubrimiento.

El abogado Gabriel Henríquez cree que los superiores no tenían conocimiento de los abusos del ex canciller del Arzobispado, Óscar Muñoz Toledo, formalizado por abuso reiterado contra menores y estupro.

"El sacerdote se autodenuncia el 2 de enero, el 5 fue apartado de sus funciones. Eso nos da a entender que no había antecedentes mayores y que sus superiores desconocían los antecedentes. Puedo concluir que sus superiores o la autoridad eclesiástica superior a él no tenía conocimiento", dijo a radio Cooperativa.

El defensor sostuvo que "no soy el más competente para determinar si hubo o no encubrimiento. No habrían elementos para configurar una figura delictiva contra ellos".

Henríquez pidió que "la ley sea pareja" en tratar el religioso. "La ley, en general, sea con los agravantes que tenga, tiene un límite que está fijado por la propia ley, lo que señalo es que no vaya más allá de lo que la ley señala. No pido que al sacerdote se le trate peor o mejor que lo que la ley constata", dijo.