Corte de Apelaciones falla a favor de Recoleta y declara ilegal cobro de parquímetros

La sentencia precisó que no existe contrato para que la empresa pueda funcionar en la comuna.

La Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de la Municipalidad de Recoleta. La sentencia confirma la ilegalidad del cobro por estacionar en las calles de la comuna por parte de empresa de parquímetros.

Este viernes, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia, pues el cobro sería ilegal ya que —a la fecha— no existe contrato ni patente comercial para el funcionamiento de la empresa en la comuna.

El 8 de agosto de 2017, la municipalidad planteó que la empresa de Concesiones Recoleta S.A habría incumplido el contrato entre ambos respecto a la construcción del estacionamiento subterráneo Patronato y un paseo peatonal.

Ante esto, la Municipalidad puso término al contrato de concesiones —que la empresa se había adjudicado por 41 años— el 9 de diciembre de 2016.

“Se reafirma lo que hemos venido planteando desde el año 2016, y es que esta empresa no puede seguir cobrando por estacionar en nuestras calles, pues nunca tuvieron siquiera la intención de construir los estacionamientos que ellos mismos propusieron. Ellos saben que no tienen la razón y saben también que no pueden cobrar por estacionar en las calles de la comuna, pues es un negocio absolutamente ilegal”, puntualizó el alcalde de la comuna, Daniel Jadue.