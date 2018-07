Ministerio Público incautó carta enviada por el Obispo Goic a Ezzati donde aborda su manejo en los casos de abusos

Una carta enviada por el actual obispo emérito Alejandro Goic, al arzobispo Ricardo Ezzati fue revelada por El Mercurio, revelando las reflexiones del sacerdote cuando se conoció el caso Karadima. La misiva vino a conocerse hoy, en medio de las investigaciones por encubrimiento de abusos dentro de la iglesia, que está desarrollando el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias.

El escrito, que fue incautado desde el obispado de Rancagua por el Ministerio Público, data de 2013, cuando Goic era obispo en esa ciudad y presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Abusos.

“A veces tengo la impresión, quizás muy subjetiva, que no compartes los criterios de la Comisión Nacional en estos delicados temas. A su vez, miembros de la Comisión manifiestan su disconformidad frente a algunas situaciones que te ha tocado asumir. A mí no me ha sido fácil. Mantener la comunión contigo y respetar y escuchar los juicios críticos de los integrantes requiere un equilibrio complejo”, son las palabras contenidas en la carta.

Además, Goic, continúan planteando a Ezzati que, “quizás, es responsabilidad mía, ha faltado provocar un diálogo fraterno, en que, por el amor al Señor y a la Iglesia, conversemos sinceramente y aunemos criterios en materias que han marcado dolorosamente nuestra Iglesia", escribió.

Con ello, se refirió a las víctimas y a la actitud que habrían mostrado ante ellas. “Sé que han sido injustos, duros, incluso a veces han mentido. Pero nada de aquello les quita la condición de víctimas heridas y dañadas", dijo.

Y junto a esto, le comentó al arzobispo, su posición sobre la imagen de la iglesia y la mirada actual sobre los abusos sexuales. “Tenemos conciencia que no sólo es un pecado gravísimo, sino también un delito ante la ley civil. Nadie hoy puede mantener en silencio los abusos de menores. Quine lo hace se pone en situación de terceros y también de cómplices”, replicó.