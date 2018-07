Director de Conaf aclaró gastos tras acusaciones de irregularidades

El director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), José Manuel Rebolledo, salió a aclarar los gastos del organismo, luego de que el ministro de Agricultura acusara irregularidades por $26 mil millones.

El funcionario dijo que "90 mil millones se aprobaron el año pasado para este 2018, además existe el Fondo de Estado Preventivo de Emergencias aprobado por el Presidente de la República mediante Decreto Supremo para prevenir y prepararse para eventuales emergencias provocadas por incendios forestales".

Además, agregó que "el gobierno anterior acordó de palabra 2.680 millones para la temporada de incendios durante el primer semestre de 2018, los que no tienen decreto supremo respectivo. No existe un presupuesto regular y otro de contingencia como por ahí se dijo".

Cabe recordar que el ex director ejecutivo de Conaf, Aaron Cavieres, sentenció que "nosotros tenemos un presupuesto que tiene dos componentes y eso es lo que digo que el ministro no sabe, por lo que veo. Un presupuesto regular, que es el que señala él, que es el que nos entrega el programa presupuestario anual del país a través de la discusión del Congreso y otro es un presupuesto contingente de emergencia que, diseñado en el Gobierno anterior, es como que no entendiera la institución que tiene en sus manos".