Cones realizó un bingo simbólico en las afueras del Mineduc para pedir la renuncia del ministro Varela

La Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Cones) organizó un bingo simbólico para solicitar la renuncia del ministro de Educación, Gerardo Varela.

Los jóvenes llegaron hasta el frontis del Ministerio de Educación para manifestarse tras los polémicos dichos del secretario de Estado, quien dijo que "todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene goteras, o una sala de clases que tiene el piso malo, y yo me pregunto: ¿por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio?".

La vocera, Amanda Opazo, expresó que sus palabras "demuestran que el ministro desconoce cuáles son sus responsabilidades con la educación pública de nuestro país (...) Sus dichos demuestran un desprecio por la educación pública que resulta inaceptable viniendo del ministro de Educación".

Por eso exigieron la salida de Varela de la cartera. "Si el Presidente Piñera no lo remueve de su cargo, es reflejo de un gobierno que comparte la mirada sobre la educación que tiene el señor Varela", enfatizó la dirigenta.

Si no lo hacen, anunciaron movilizaciones. "A diferencia de lo que plantea el Presidente Sebastián Piñera, aquí no se puede separar la forma del fondo. La forma peyorativa en que se expresa el ministro Varela sobre la educación pública refleja que este gobierno no concibe que el Estado debe hacerse cargo de los establecimientos y el derecho a la educación", enfatizó.