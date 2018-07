Meteorología proyecta que no habrán temperaturas bajo cero el resto de la semana

12:49 Durante este martes, la mínima se registró en Pudahuel con -1,4° C.

Un frío martes se vivió en Santiago con temperaturas que llegaron a los -0.4° C en Quinta Normal y -1,4° C en Pudahuel, según la Dirección Metereológica de Chile.

Sin embargo, para el resto de la semana el termómetro no volvería a bajar de los cero grados, pero la máxima no llegarán a superar los 10° C.

Además, debido a una condición de inestabilidad que ingresará hacia el fin de la semana podría traer precipitaciones para el viernes en la tarde, las que no superarían los 5 milímetros de agua caída.