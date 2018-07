Suprema rechazó recurso de protección y mantiene carácter de monumento de Villa San Luis en Las Condes

La Corte Suprema rechazó el recurso de protección que presentó una empresaa inmobiliaria en contra del Ministerio de Educación, organismo que declaró monumento histórico los edificios de la Villa San Luis de Las Condes.

Con este dictamen se revocó la sentencia que había sido dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se había acogido el recurso interpuesto por la Constructora e Inmobiliaria Presidente Riesco S.A.

El máximo tribunal de alzada descartó un actuar arbitrario de la autoridad al declarar monumento histórico los inmuebles que quedan del conjunto habitacional.

"No configura un actuar ilegal y arbitrario del Consejo de Monumentos Nacionales y en consecuencia ésta no puede ser considerada como fundamento para anular el Decreto Supremo N°135. Los procedimientos administrativos no contemplan la participación de la persona que puede ser afectada por el acto, sin perjuicio que con posterioridad pueda reclamar por éste", detalla el documento.