Ex director del Sernac por hackeo: "El banco es el responsable porque hizo mal su trabajo"

El ex director del Sernac, José Roa, se refirió al masivo hackeo que afectó a cerca de 14.000 tarjetas de crédito nacionales y extranjeras de al menos 12 entidades bancarias.

"Uno de los derechos de los consumidores es la seguridad en el consumo, que ha sido entendido en la compra de alimentos, pero también es que en este caso las tarjetas funcionen en un clima de seguridad que debe ser dado por quien cobra este servicio. Las tarjetas no son gratis. Se pierde la confianza de estos medios de pago", dijo a radio Cooperativa.

Roa comentó que "lo que ha pasado es que en la cadena del banco y el comercio los datos se han perdido y algunos usuarios están presentes, no sabemos si hay otro listado, etc. Cuando se ve el listado se ve copiado y pegado, entonces no sabemos si esto es el listado completo o parte. Ahora vamos a pensar dos veces antes de sacar la tarjeta de crédito otra vez".

El ex funcionario explicó que la responsabilidad recae en quien presta el servicio. "Todo lo que esté cubierto por el derecho no debe pagar un seguro adicional. Porque si no sería 'págueme un seguro por un servicio que no es razonable'. Los tribunales han dicho que frente a este tipo de estafas el banco es el responsable porque hizo mal su trabajo y a las personas que no estaban cubiertas con seguros el tribunal dijo devuélvanle la plata a esta persona porque es su culpa que los datos no estén protegidos. Lamentablemente a los consumidores que tienen seguro se les aplica el seguro y a los que no, tienen que reclamar y eso no sale gratis, ocupa mucho tiempo".