Evelyn Matthei dijo que "sí" volvería a ser candidata presidencial

15:40 La alcaldesa de Providencia aceptó entre risas que sí volvería a postular a La Moneda, perdo después agregpo: "Ojalá que no, pero sí".

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, estuvo en el programa de TVN "Llegó tu hora", donde le preguntaron si volvería a postular a una candidatura presidencial.

Uno de los panelistas le planteó que según los analistas, entre los ediles que hoy figuran con las alcaldías con aspectos más potenciales para llegar a La Moneda figuran Joaquín Lavín y ella, a lo que Matthei respondió ante sonrisas: "mmm, sí". Sin embargo, antes que los panelistas pasaran a otro tema ella agregó, "ojalá que no, pero sí".

Consultada por el machismo en política, la edil de Providencia fue clara con un ejemplo: "Varias veces me dijeron tan linda y tan amarga... jajajaja. Mala pata. Yo estaba tratando de hacer mi punto".

En otros temas, también le preguntaron por su viaje a Londres a defender a Augusto Pinochet: "Nunca he sido pinochetista en mi vida. Fui a Londres porque me pareció que Inglaterra no tenía derecho a meterse en nuestros asuntos privados. Además, Inglateraa ha tenido problemas serios y personas que habían asesinado, después estuvieron en el parlamento".