[VIDEO] El angustiante testimonio de un haitiano acusado de robar en supermercado se hizo viral

Un joven haitiano fue acusado erróneamente de robar en un supermercado y se angustió hasta las lágrimas. El registro fue compartido en redes sociales por un usuario, el que se ha viralizado y tiene más de 2 millones de reproducciones.

"Hoy acusaron a un haitiano de robo o hurto... este joven lloraba porque fue una equivocación. Supermercado Líder siempre se equivoca, gente honrada que aunque sean inmigrantes vienen a trabajar. No mas discriminación y xenofobia", dice el mensaje que acompaña el video compartido por Neida Robles.

Tal como se aprecia en el video, un amigo del joven acusado y que hablaba español fue quien hizo de traductor.

"Él vino de compras, recogió todo los bienes y no compró nada. Al final, al salir lo agarraron de mala ganas, dándole como empujones diciendo que robó chocolates. Lo encerraron y después cuando lo revisaron no le encontraron nada", detalló a la cámara.

"Él no es un ladrón y queremos que se haga justicia y por eso queremos demandar a la empresa porque muchos haitianos han sido acusado por no saber español y no saben como defenderse, ya está llegando a un nivel que las autoridades tienen que decir algo", sostuvo el amigo.

En tanto, el haitiano acusado que solamente hablaba creolé y que es estudiante en su país, entre lágrimas afirmó que quería suicidarse por la humillación que había pasado.

"Él dice que ¿cómo lo va a ver toda su familia, sus colegas de clase? Cuando regrese a su país, en Haití un ladrón es algo realmente frustrante. Cuando agarran un ladrón, lo matan. Él llora porque no tendrá una buena imagen en Haití", agregó el traductor.