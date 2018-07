Gerente general de SQM por pagos ilegales políticos: "Se hicieron cosas mal, a mi me tocó arreglarlas"

Patricio de Solminihac dejará la gerencia general de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) este 2018 después de 31 años en la empresa. Antes de dejar el cargo, conversó con El Mercurio sobre los pagos ilegales a los políticos y su salida.

Al actual gerente de la minera le tocó sortear dos crisis profundas en la compañía: los pagos ilegales a políticos que hizo su antecesor, Patricio Contesse y la negociación con Corfo por el contrato de arriendo del Salar de Atacama.

Aseguró que ninguno de esos dos temas fueron gatillantes en su salida y afirmó que se va por la "puerta ancha". Incluso del directorio de SQM le pidieron quedarse pero era una decisión tomada hace mucho tiempo.

"Llevo 31 años en la compañía, con muy intensos últimos tres años y medio. Se han cumplido objetivos, he cumplido con lo que se esperaba y quiero hacer otras cosas. No he tenido el tiempo suficiente para mi familia", dijo.

Consultado por un "balance" o "mea culpa" sobre lo que pasó con las platas políticas, Solminihac aseguró que "este era un problema país, y yo estaba en una situación mucho más operativa, pero no lo justifico. Encuentro que era malo, pero hay que ser realista: aquí pagamos el pato dos empresas; yo vi cuántas fueron las que rectificaron y cosas similares que las rectificaron estas dos".

En ese contexto, dice que desconoce por qué a SQM "le pegaron más" en todo este proceso. "No lo sé. A mi me tocó arreglar los problemas (...) No es mi responsabilidad hacer eso. Se hicieron cosas mal, y a mí me tocó arreglarlas, a eso me dediqué. No soy político, no me interesa; lo mío es lo industrial, no ser comentarista político".

[EN DESARROLLO]