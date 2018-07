Jaime Orpis: "Para mí, la vida terminó. Mataron mi proyecto de vida"

Jaime Orpis enfrentará el primer juicio por cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios en las causas por las platas políticas.

Mañana comienza la perparación del juicio oral que podría condenarlo a 21 años de cárcel, tiempo que pide fiscalía.

A sus 61 años confesó a La Tercera que prácticamente ya no piensa en proyectarse en los próximos años. ". Asumo que en parte soy responsable, pero no al nivel al que la fiscalía hizo mediáticamente creer y cómo hizo escalar las cosas", aseguró.

Orpis que ahora está en su casa de Lo Barnechea, afirmó que llegó el momento de enfrentar el juicio con "la verdad". "Me voy a defender con todo los argumentos que tenga,".

Y agregó, "como el peor de los delincuentes, corrupto, y eso es irreversible, más allá de si logran llevarme o no a la cárcel".

Sobre los comentarios que él usó sus enfermedades para victimizarse, Orpis lo negó: "Fueron situaciones extremadamente graves, tengo un marcapasos, sufrí un infarto al miocardio. Tuve depresión y en Capitán Yaber sufrí una crisis de hipertensión. Y luego tuve una trombosis, que de no ser tratada habría perdido mi ojo izquierdo.".

De todo este proceso rescata que en los momentos más difíciles, ha tenido el apoyo de su familia y también sus pares: "Ahora he entendido que la vida sigue su curso y cada uno está en sus cosas.algunos que uno no espera y de otros que ni siquiera conozco".

Finalmente, como parte de la reflexión de haber estado 40 días en prisión preventiva en Capitán Yaber, Orpis indicó que lo que más le impactó es que terminó encarcelado por ser un "peligro para la sociedad", incluso después de declarar voluntariamente estando con licencia médica en recuperación de un infarto.

"Contribuir con la fiscalía no solo no tiene ningún valor, sino que al revés: se utilizó para incriminarme más.. Mi testimonio les daba lo mismo. No obstante que la investigación estaba en sus inicios, ya tenían una opinión formada que se mantuvo inalterable estos tres años".

Y agregó que tal vez, de no reconocer las cosas habrían sido distintas, "no estaba dispuesto a mentir ni a entregar argumentos como que se me perdieron los computadores ni que los informes eran orales. Y de eso no me arrepiento".