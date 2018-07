El extenso mensaje que publicó joven antes de matar a su bebé: "No quiero que viva esta vida de mierda"

La mujer de 24 años acusada de apuñalar a su hijo de un año y seis meses en Peñalolén, escribió un extenso mensaje en Facebook antes de matar a su bebé e intentar quitarse la vida.

Kymberly Medida compartió el posteo en su perfil de redes sociales el mismo día sábado que cometió el crimen.

"Hoy mi vida junto a la de mi hijo menor Maximiliano terminan. Mi vida no tiene sentido. Estoy vacía por dentro. Siento que nadie me quiere y no tengo un norte ni un sur. Yo con mi hijo menor nos vamos de este mundo y no quiero dejarlo en esta vida de mierda. Rodeada de gente alcohólica y drogadicta”, escribió.

La mujer también contó una serie de hechos y problemas familiares a las que atribuyó las múltiples razones para quitarse la vida y matar a su hijo. Culpó a su madre y a sus abuelos de su sufrimiento y de haber vivido una “infancia de violencia y sangre y maltrato psicológico”.

“Soy una loca de mierda que ya nadie quiere mi amistad y mi vida esta vacía, sin emociones sin aventuras. Sólo yo con dos hijos, mantenida por mi mamá. Eso es fome”, detalló.

Finalmente, se despidió de su otro hijo y lo llamó a ser lo que él quisiera ser. Pidió también que la cremaran junto a su bebé y le dedicó unas palabras a su ex pareja.

“El príncipe azul no existe y lo encontré y se fue. Ya me dejó y no me quiere, mas cuida a mi hijo Nico, por favor, y sé y demuestra el papá que siempre quisiste ser. Eres y siempre serás el amor de mi vida. Pero el que fuiste, no el que eres ahora. Un beso y un abrazo. Recuérdenme no con tristeza, lo siento mucho“, expresó.

La madre de la mujer se enteró por redes sociales lo que pretendía hacer su hija. Cuando llegó a casa, ya era tarde, al menos para el niño. En estos momentos, Medina está internada pero fuera de riesgo vital.