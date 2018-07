Acusan a Fernando Villegas de acoso sexual y maltrato laboral

A través de un reportaje realizado por Alejandra Matus y Benjamín Miranda, en el que entrevistaron a más de 30 personas, publicado durante esta jornada por el medio The Clinic , se relataron diversos episodios ocurridos en la carrera del ex-panelista de Tolerancia Cero, Fernando Villegas, en los que se le acusa de abuso sexual y maltrato laboral.

Dentro de lo más destacado abundan referencias a los comentarios lascivos del escritor, los que eran conocidos en el medio pero, como se retrata en el texto,e no eran vistos como conductas inaceptables en la década del 90.

Una maquilladora de CHV, que tuvo que tratar con Villegas en el canal, señaló por ejemplo que "Me citaron y me preguntaron si a mí me incomodaba su comportamiento. Yo dije que no, porque soy parada en la hilacha y la primera vez que me miró el trasero y me dijo una grosería, le paré los carros. Pero sé de otras compañeras, especialmente las que solo venían los fines de semana, que le tenían miedo y me pedían a mí que lo maquillara. Nadie lo acusaba porque una piensa para adentro: quién me va a hacer caso, el hilo se corta siempre por lo más delgado y cosas así. Lo que sé es que después de esa investigación, no le renovaron el contrato", explicó.

Otro episodio fue relatado por una periodista del canal, quien afirmó que "lo primero que hacía era mirarte desde lejos de arriba a abajo, como si te estuviera sacando la ropa. En dos ocasiones, me crucé con él en el pasillo y me sacó la lengua como si me la estuviera pasando por alguna parte. Y otra vez, se me acercó y me dijo al oído una cochinada tan grande que me dejó helada. Esa vez lo mandé a la mierda. Le dije: ¡Déjate de huevearme, conchetumadre!".

Asímismo en el artículo se cuenta como el programa Las Vueltas de la Vida, emitido por CHV en 1997-1998 y 2003-2004, habría sido cancelado debido a dos denuncias de maltrato laboral en contra de Villegas.