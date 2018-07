Nicole no irá a la gira de Mekano: "Es muy poco lo que pagan"

09:52 La bailarina y ex "Doctora Cahuín" contó que tiene otras prioridades y no aceptó la oferta de José Miguel Viñuela oor varias razones. La más potente fue el dinero, luego su familia, sus clases de tejido los fines de semana y sus idas a la iglesia los días domingo.

En entrevista con Lun , Nicole afirmó que "lo pensó" harto cuando el exconductor la llamó, pero que finalmente tomó la decisión de no ir: "Sacando cálculos, me di cuenta de que no era rentable para mí por varios razones".

"Hay un presupuesto muy bajo,Es muy poco lo que pagan considerando todo el sacrificio que trae consigo estarse moviendo a regiones todos los fines de semana.", explicó.

Además, la ex "Doctora Cahuín" agregó que hoy está en otra etapa de su vida donde su familia, incluídos sus dos hijos, son su prioridad. "Mi vida ahora es mucho más reposada y con otras responsabilidades".

Las otras razones son las clases de tejido que realiza cada fin de semana y la cita con la iglesia que es sagrada para ella los domingos.

. Eso no lo transo y si fuera a la gira no podría ir a algo que para mi es súper importante", insistió.

Finalmente, Nicole se sinceró y afirmó que no se sentiría "cómoda" bailando los éxitos que bailó hace 10 años. "Son etapas que ya viví (...). Ahora soy mamá, hago mis talleres de tejido, ya no tejo cahuines, jajaja", cerró.