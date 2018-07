Entregaron nuevas denuncias contra Fernando Villegas por acosos en radio Agricultura y CHV

Este lunes se revelaron nuevas denuncias por acoso sexual en contra del sociólogo y comentarista político Fernando Villegas.

En un reportaje de The Clinic se reveló que tanto en radio Agricultura como Chilevisión, medios donde el profesional trabajó en estos últimos años, se han consignado más acusaciones por conductas impropias.

En el caso de la estación radial, la nota del medio afirmó que Villegas "le metió la mano debajo de la blusa a una productora, sin saber que era hija de una importante figura de la estación". La mujer presuntamente involucrada en la acción no entregó declaraciones sobre el caso.

Gonzalo de la Carrera, conductor del programa "Directo al grano" reconoció que durante el año pasado se recibieron al menos tres denuncias en contra del sociólogo.

"Yo tomé conocimiento de tres casos durante el año pasado, muy cercanos entre sí. Le escribí un mail al gerente general de la época, Luis Langlois, advirtiéndole que esto estaba ocurriendo, pero no obtuve respuesta formal de su parte. De todas formas, entiendo que se tomaron acciones, porque desde que ese minuto nunca más alguien se quejó ni se supo de casos similares", señaló.

Otro testimonio que se entregó en el reportaje correspondió a la maquilladora Denisse Layseca, quien asistió a Villegas en su paso por "Tolerancia Cero" en Chilevisión. Según ella, recibió por cerca de un año los acosos verbales del conductor y afirmó que, incluso, en dos ocasiones él intentó besarla.

"Al saludar y despedirse, pasaba el límite de cariñoso. Entre las maquilladoras se sabía que era así, lo comentábamos entre nosotras y muchas veces, cuando lo comunicábamos (a la jefatura de turno), se tomaba para la chacota", afirmó.

Layseca relató un episodio ocurrido en 2008, el que habría ocurrido mientras lo desmaquillaba en el camarín.

"Como fue el último que salió del set, me quedé sola con él en nuestro sector. Era más de la una de la madrugada, y mientras lo desmaquillaba él me miraba y me tiraba sus típicos chistes sexuales, o comentarios sobre mi cuerpo, principalmente mis pechugas. Yo intentaba no pescarlo, hasta que terminamos, se paró y al despedirnos me agarró y me corrió la cara para que le diera un beso en la boca. Yo quedé fría. No supe cómo reaccionar más que con una risa nerviosa", afirmó.

El mismo diario The Clinic afirmó que la radio Agricultura suspendió la participación de Villegas en los programas "Las cosas por su nombre" (que se transmite en la mañana), "Dos para las cinco" (en las tardes, con Álvaro Salas) y "Todas las noches son viernes".