Intendenta Rubilar: "Le pido a Enel que sea prudente y que entregue la información a la Superintendencia"

09:00 La autoridad metropolitana cuestionó la explicación de la empresa, que atribuyó a un incendio intencional el corte masivo de luz. "Busca al liberar esta versión decir que no es su culpa y no entregar compensaciones a los usuarios", dijo.

La intendenta metropolitana, Karla Rubilar, criticó a la empresa Enel por el corte de luz que afectó a 250 mil clientes del sector oriente de Santiago.

La autoridad regional cuestionó que la empresa haya dicho que un incendio provocó la interrupción del suministro.

"Lo cierto es que nos preocupa, primero, que después de un evento que dejó sin luz a 250 mil hogares, finalmente la empresa salga a decir que no es responsabilidad propia y es de terceros, en una causa bastante extraña. Esa explicación es extraña y que la falta de prudencia hace que esa información no se entregue en los canales pertinentes. Por qué un incendio genera tan nivel de impacto", dijo a radio Cooperativa.

"Lo que hemos comprometido es ser exigente con las medidas que tiene que tomar la empresa en materias de seguridad, hemos tenido conversación. Me interesa que la investigación se haga por los organismos técnicos. La empresa busca al liberar esta versión decir que no es su culpa y no entregar compensaciones a los usuarios. La carga de la responsabilidad es de la empresa que debe entregar antecedentes claros y fidedignos. Le pido que sea prudente y que entregue la información a la Superintendencia", enfatizó.

La intendenta dijo que "la Superintendencia después de una investigación puede determinar si corresponde o no una compensación, no la empresa".