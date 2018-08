PNP: Cura Reynaldo protagonizó capítulo clave en la teleserie

Anoche se vivió un capítulo clave en la teleserie de Mega, "Perdona Nuestros Pecados", protagonizado por el padre Reynaldo (Mario Horton).

El cura y María Elsa (Mariana Di Girolamo) visitaron la casa de Armando Quiroga (Alvaro Rudolphy) donde estaba encerrada con llave la hermana mayor del clan, Isabel (Alejandra Araya).

La joven estaba encerrada en una habitación debido a sus problemas mentales, pero el cura y María Elsa lograron entrar.

Ahí Reynaldo se quedó a solas con Isabelita, quien le confesó que cuando niña había sido testigo de una violación protagonizada por su padre. La víctima era la hermana mayor del padre.

Sin embargo, las confesiones no pararon ahí. Isabel le contó sus macabros planes para después: "La voy a matar a sangre fría y sé que no me va a importar. Voy a matar a la señora Estela y me voy a casar con don Armando. Él y yo vamos a ser marido y mujer para siempre", le dijo al padre Reynaldo.

La escena sacó aplausos entre los seguidores de la teleserie, quienes destacaron la actuación de Alejandra Araya como Isabel. Igualmente, hubo reacciones en redes sociales: