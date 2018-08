Suprema ratificó libertad de otros dos condenados por crímenes de lesa humanidad

La Corte Suprema confirmó las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, que reconocieron el derecho a la libertad condicional de dos condenados por crímenes de lesa humanidad.

En el primer fallo, la Segunda Sala del máximo tribunal del país –integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y los abogados (i) María Gajardo y Ricardo Abuauad– ratificó de forma unánime la sentencia que concedió el beneficio a Emilio de la Mahotiere González.

El capitán fue copiloto en el vuelo al sur y piloto en el viaje al norte del helicóptero que transportaba a la comitiva de la "Caravana de la Muerte", encabezada por Sergio Arellano Stark.

En el segundo fallo, la Segunda Sala del máximo tribunal del país –integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y los abogados (i) María Gajardo y Ricardo Abuauad– confirmó el beneficio para Moisés Retamal Bustos, con los votos en contra de Dahm y Gajardo.

Las resoluciones señalan que "las Convenciones suscritas por Chile en materia de Derechos Humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la Libertad Condicional y, concordantemente, el fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos vs. Perú, en la resolución sobre el cumplimiento de la sentencia de 7 de septiembre de 2012, sólo cuestiona el otorgamiento "indebido" de beneficios en la ejecución de la pena, lo que eventualmente puede conducir a una forma de impunidad, situación que no se presenta en el caso de autos, donde el amparado cumple los extremos legales y reglamentarios para acceder a la libertad condicional".

Estas decisiones se suman a las resoluciones que otorgaron la libertad condicional a cinco internos de Punta Peuco, lo que provocó críticas desde el mundo de los Derechos Humanos.