Final feliz: Magallánico encontró a perrito por el que ofreció su auto de recompensa

Un final feliz tuvo la historia de Enrique Mancilla, un hombre de Punta Arenas que ofreció su auto como recompensa para hallar a su perro “Pequeño”, un poodle toy de 16 años que había desaparecido hace una semana.

Ayer en la tarde la mascota fue encontrada y se reencontró con su dueño, cuya historia se hizo conocida por el Hyundai Verna del año 2000 que estaba dispuesto a entregar.

"Estuvimos todo el día siguiendo las pistas que nos iban dando, pero a eso de las ocho de la tarde me mandaron una foto por Whatsapp y confirmé que era mi perro, así que la persona que me contactó me vino a buscar para que lo fuéramos a ver. Lo tenían en una casita, lo cuidaron y le dieron comida. Lo encontraron en el sector de la cárcel y se lo llevaron a la casa", señaló el magallánico a El Pingüino

Mancilla afirmó que las personas que lo encontraron, que prefirieron mantenerse en el anonimato, lo cuidaron y alimentaron durante todos estos días. Además, no aceptaron el vehículo de recompensa.

"Me dijeron que no correspondía. Yo insistí, quería hacerlo, pero no lo aceptaron. Se ve que hay corazón todavía en las personas", expresó.

El mecánico afirmó que después de esto "Pequeño" va a recibir aún más cariño del que ya tenía y que celebrará la "segunda vida" del can luego de su desaparición.