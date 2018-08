Nabila Rifo tras amenaza de muerte: “La justicia no está bien, no protege a las mujeres”

Controversia ha causado la nueva agresión que sufrió Nabila Rifo cuando se encontraba en su domicilio en la ciudad de Coyhaique. El hecho ocurrió el jueves y según comentó a La Tercera, fue amenazada de muerte por una ex pareja.

“Yo estaba agachada limpiando el baño de mi casa y él me puso una cortaplumas en el cuello y me dijo á la otra te degollo´”, relató. Con miedo, solo atinó a gritar, alertando a su hermana que se encontraba en el segundo piso, quien bajó para ver lo que ocurría, propiciando que el sujeto huyera de la casa. “Es una persona que no le cabe en la cabeza que uno no quiere nada”, describió a su agresor.

Hasta ahora, Nabila asegura que sigue intranquila, y es que todo lo ocurrido se suma al hecho traumático que vivió en 2016, cuando fue atacada por su pareja, quien le sacó los ojos y le provocó heridas graves. El caso se volvió un ícono de la violencia intrafamiliar, que después de un largo proceso judicial terminó con Mauricio Ortega condenado.

Para Nabila todos estos episodios serían responsabilidad de la justicia, que según ella no estaría operando. “Si yo no hubiese estado con mi hermana él me hubiese cortado, me hubiese matado. Dice ´total está ciega y está sola´. Pese a eso no lo dejaron preso, llegaron y lo soltaron nomás”, dijo, refiriéndose a la formalización de Miguel Ángel Rubio, quien tendrá prohibido acercarse a la víctima.

Con ello, insistió en que quisiera que “haya sanciones para estas personas, porque a muchas de las personas a las que han matado le han dado medida de alejamiento al culpable (…) La justicia no está bien, no protege a las mujeres”, agregando que “ pediría que protejan más a las mujeres. No solamente a mí. No hay protección, por eso matan a las mujeres”, reiteró.