Juan Carlos Cruz por decisión de Ezzati de no participar en Te Deum: "Me alegro que no esté visible en algo que debe unir al país"

"Estoy muy contento. Ahora el foco está sobre Ezzati, pero no hay que dejar de lado a Errázuriz, que seguramente va a terminar imputado igual que él. Y estoy seguro que van a venir otros", dijo Juan Carlos Cruz, tras ser consultado por la decisión del Arzobispo de Santiago de no oficiar el Te Deum de Fiestas Patrias.

En conversaciones con CNN, insistió en que está satisfecho con la noticia y destacó la importancia del encuentro ecuménico. “Yo me alegro que no esté visible en algo que debe unir al país, que es una tradición y me alegro que no vaya a estar presente", reiteró.

En cuanto a la polémica que ha envuelto al cardenal, aseguró que existiría un clima generalizado al interior de la Iglesia Católica. “Están asustados y aterrados con el Ministerio Público encima, que todas las trampas que han hecho están somatizando. Entonces, cuando Ezzati dice palabras no les creo nada. Ellos están haciendo todas estas cosas porque tienen a la justicia golpeando en las puertas de sus casas", dijo.

Y con ello, valoró que el Estado de Chile “ahora esté sobre estos obispos que por años y años lo único que han hecho es encubrir, hacer que las investigaciones se demoren para que prescriban. En el momento que el mismo Papa habló de una cultura de una cultura abuso y de encubrimiento, abrió las puertas para que estos hombres estuvieran entregados a la justicia”, concluyó.