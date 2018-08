Felipe Berríos aseguró que Ezzati "ya no es pastor de nadie porque ha perdido la autoridad"

El sacerdote jesuita, Felipe Berríos, dijo que el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, "ya no es pastor de nadie porque ha perdido la autoridad".

"Una cosa es que tengas un cargo y otra cosa es que tengas autoridad. Él ya ha perdido autoridad, hace mucho tiempo que no tiene autoridad de pastor, no puede ejercer como pastor, ya no está ejerciendo como pastor. Mantiene el título, por eso que sería bueno un cambio lo antes posible", dijo a radio Cooperativa

"Él está caído, no quiero hacer leña de él, pero obviamente que ya no es pastor de nadie porque ha perdido la autoridad", recalcó.

El jesuita sostuvo que "sería bueno un cambio lo antes posible" en el Arzobispado de Santiago.

"Mientras haya curas que haya que tratar de padre, de monseñores, si seguimos con el estilo de que los laicos están para servirnos, no hablemos del rol de la mujer en la Iglesia, entonces va a seguir todo igual. El Papa se ha demorado en eso", aseguró.

"No basta con cambiarlo a él (Ezzati) si nosotros le dejamos toda una estructura acá que es la que hay que cambiar", puntualizó.