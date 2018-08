Eduardo Cruz - Johnson reveló el momento más duro que vivió como conductor de noticias

09:30 En el programa "La Divina Comida", el ex conductor contó que una vez leyó la noticia de un desfalco, donde su hermano era el responsable.

El ex conductor de noticias, Eduardo Cruz - Jhonson, reveló uno de los momentos más duros de su carrera en el programa "La Divina Comida" de Chilevisión.

Paola Camaggi, otra de las participantes, le consultó cuál fue uno de los episodios más complejos que le tocó vivió al leer las noticias, pregunta que lo hizo sincerarse:

"Una vez, creo que esto no lo he contado nunca, salió la noticia de un desfalco en un banco y el tesorero había robado tanto millones… había sido mi hermano”, confesó el comunicador ícono de los 80 en las noticias del país.

Cruz - Jhnoson relató que cuando llegó al canal ese día, desde producción fueron considerados con él: "Primero me preguntaron si era mi hermano o no y dije ‘sí, es él’, entonces me dijeron si quería leer la noticia, y les dije que sí”.

El ex conductor afirmó que nunca fue a ver a su hermano a la cárcel después de lo ocurrido, pero que antes del fallecimineto de éste, lograron reconciliarse.