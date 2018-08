Cadem: 96% cree que la Iglesia Católica ha encubierto casos de abusos y protegido a sacerdotes

10:36 En el sondeo el 76% dijo desaprobar el trabajo que realiza dicha religión, en tanto que el 83% planteó que la Iglesia no es honesta.

El 76% de los encuestados por Cadem Plaza Pública, desaprueba el trabajo que está realizando la Iglesia Católica, en tanto que el 19% aprueba la labor.

Ello de acuerdo con los datos dados a conocer hoy por el sonde, en el que en un 83% los entrevistados señalaron que la Iglesia Católica no es honesta y transparente, un 73% señaló que no es humilde y el 67% dijo que no es cercana.

Un 80% en tanto, se manifestó a favor de que los sacerdotes puedan casarse, un 71% dijo estar de acuerdo con que existan sacerdotisas y un 76% dijo aprobar que una persona que se vuelve a casar pueda recibir la comunión.

Un 86% dijo tener una imagen negativa o muy negativa del ex obispo de Osorno, Juan Barros y el 78% dijo poseerla del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati.

El 67% en tanto, se manifestó en contra de que el cardenal Ezzati celebrara el Te Deum y un 96% planteó que cree que la Iglesia Católica ha ocultado o protegido a sacerdotes acusados de abusos sexuales.

En otra materia, la aprobación a la gestión del presidente Piñera cayó cuatro puntos porcentuales y se situó en 45% en tanto que la desaprobación subió de 37% a 39%.