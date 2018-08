Paola Camaggi contó que salió con Eros Ramazzotti y que él intento sobrepasarse con ella

10:45 La ex Miss América conoció al italiano cuando estaba en el peak de su carrera artístiva y visitó Canal 13, estación televisiva donde ella trabajaba en ese momento.

Paola Camaggi recordó un episodio que vivió con el cantante Eros Ramazzotti cuando ella trabajaba en Canal 13.

Invitada a "La Divina Comida", la ex Miss América relató que no tiene los mejores recuerdos del italiano, pues él habría intentado sobrepasarse tras una salida a comer.

Todo empezó cuando Ramazzotti visitó la estación televisiva donde ella trabajaba. "Yo, pendeja patúa, dije que bueno (a la cita). ‘Pero no vamos a ir solos’, le digo, ‘porque yo voy a ir con mi amiga’. ¡Cáchate lo perna! Si era chica", dijo.

Camaggi recordó que el italiano accedió a ir con la amiga de la modelo y también sumó a su equipo a la cita. "No te preocupes, vamos todos", le advirtió.

“El tipo era barsa poh, como buen italiano que se sabía regio. Y en algún minuto me dice, en italiano, algo así como ‘tú, que estás tan regia’ y no sé qué", recordó la modelo y agregó que Ramazzoti le sobajeó el muslo. "Me agarra la… Yo dije ‘¡no! ¡¿Qué se cree?!’", precisó la mujer.

"Él siguió tirando tallas y yo me paré al baño. Volví con la cara de que me quería ir y le dije, ‘hasta luego, yo me quiero ir de acá’", agregó pero Ramazzotti insistió en que bailaran junto.

"Me paro y me voy. Ahí quedó, y hasta el día de hoy no debe haber entendido qué le pasó a esta loca”, finalizó Camaggi.