Huracán: ex general director de Carabineros defendió al general (R) Blu y dijo esperar que no sea "chivo expiatorio"

El ex general director de Carabineros, Alberto Cienfuegos, defendió al ex director de Inteligencia de la institución, el general (R) Gonzalo Blu, quien se encuentra en prisión preventiva, en el marco de la investigación del caso Huracán.

Cienfuegos sostuvo en una carta a El Mercurio, que "conozco al general Blu desde hace muchos años. Se trata de un oficial de sobresalientes atributos personales y profesionales. Ocupó en la institución diversos cargos, algunos muy sensibles y siempre obtuvo las más altas calificaciones. Se trata de una persona seria, responsable y ecuánime".

El ex director general de la institución dijo esperar que Blu (a quien en la carta mencionó como Aquiles, hermano del imputado en el caso Huracán, también ex general de la policía), "no esté representando el papel de 'chivo expiatorio'".