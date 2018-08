Camila Vallejo y salidas de condenados por violaciones a los DD.HH: "Estamos en un contexto de impunidad y hay que frenarlo”

“Recurrir a instancias internacionales (como la Corte Interamericana de DDHH) y una acusación constitucional son pertinentes, (…) hay que utilizarlas”, señaló esta mañana la diputada del PC, Camila Vallejos, sobre las acciones que estudia la oposición frente a la decisión de la Corte Suprema de otorgar libertad condicional a cinco condenados por violación a los DDHH.

En entrevista con Radio Universo , Vallejo destacó que “fue muy significativo que parlamentarios de todas las bancadas de la oposición se manifestaron en rechazo a la decisión de la Cortes Suprema, la verdad es que estaba pasando bastante piola”.

“Hoy se ve cada vez más posible que dentro de la oposición podamos tener una posición favorable para una acusación constitucional. Los argumentos jurídicos están sobre la mesa. Los tratados internacionales que están vigente y ratificados por Chile, como el estatuto de Roma que está vigente y son ley de la República. La Constitución política obliga al Estado a respetar los tratados vigentes”, señaló.

“Según esos tratados se establece como tratar a las personas que cometieron delitos de lesa humanidad y la única razón para otorgarle libertad o beneficios carcelarios es sumamente clara y ninguna de esas se ha cumplido: que es haber mostrado arrepentimiento, que es haber colaborado de manera sistemática, desde un inicio con la justicia, en materia de verdad, de entregar información. Y nada de eso ha sucedido con estos criminales. Entonces razones hay para señalar que ahí hay un incumplimiento a la constitución política”.

Sobre la presentación del líbelo dijo que “estoy totalmente de acuerdo. Lo discutimos en el PC, (…) vamos a ser parte de esta acusación, el PS también está en esa posición y esperamos que la DC y la FA ojalá se puedan pronunciar el día de hoy. Porque es importante que pueda ser una acción en conjunto de la oposición”.

Consultada por la decisión de la Suprema, respondió que: “estamos en un contexto de impunidad y me parece que hay que frenarlo. En Chile la justicia ha sido lenta y mala. No ha sido muy efectiva y hay que decirlo. Para que haya justicia tiene que haber verdad, reparación y memoria, y esos tres elementos no se han conjugado lo suficientemente para poder decir que Chile ha avanzado lo suficiente en esta materia”.

Luego apuntó a La Moneda: “en este contexto, particularmente con los indultos presidenciales y con un precedente nefasto que es la decisión de la Corte Suprema, tiene que ver con un contexto de impunidad, de relativizar el tema de la justicia, de los DDHH y me parece que es una arremetida del sector conservador, que lo tenemos en el gobierno y que ha empujado decididamente esto de los indultos”.

“Hemos denunciado las decisiones que ha tomado el Presidente de la República en materia de indultos y no podemos permitir que esto siga. (…) No podemos tener dobles lecturas y así en Chile se ha tratado de relativizar este último periodo”.

“El gobierno tiene que tomar una posición más clara, una cosa es respetar la diversidad de opiniones y otra cosa es permitir que dentro de tu conglomerado tu hagas apología del genocidio, o valides crímenes de lesa humanidad”, apuntó en relación a las polémicas que han protagonizado los diputados de CHV Camila Flores e Ignacio Urrutia. Mientras la primera dijo que “(Augusto) Pinochet fue absolutamente necesario”, el segundo llamó “terroristas con aguinaldo” a las víctimas de prisión política y tortura.

En este contexto, dijo que es urgente la ley para prohibir la incitación al odio.