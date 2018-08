Moreira tras polémica con víctima de Karadima: "No me quieren porque soy pinochetista"

El senador UDI Iván Moreira insistió en sus críticas hacia Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de abusos por parte del ex párroco Fernando Karadima, a quien trató de "llorón y divo" tras una polémica por un debate en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13.

En una entrevista a radio Bío-Bío , el legislador afirmó que "me invitaron a este programa y Cruz actuó bastante prepotente, insolente. Para ser franco me las comí todas en el programa y sin saber por qué si yo estaba dando mi opinión porque yo empecé a hablar y lo repetí cinco veces".

"Aquí la justicia tiene que llegar hasta el final y los sacerdotes involucrado en abusos sexuales deben ser sancionados con el triple de penas", agregó.

Moreira explicó que "después de algunas horas en la tarde, él mandó unos tuits y yo respondí con que no sea tan llorón, que él se siente divo y no porque sea una victima tiene el derecho a sentirse el representante de todos".

"Lo puedo respetar mucho en su dolor, pero él no tenía por qué tratarme en la forma despectiva que me trató en el programa de televisión. Ese es todo el asunto y como yo escribo metáforas, se revolucionó el ambiente", añadió.

El senador también afirmó que se hace responsable de sus tuits, asegurando que "el 80% de la gente que escribe contra mí no me quiere no solamente porque sea conservador en algunas materias, sino que no me quieren porque soy pinochetista y eso les duele".

"A mí el Twitter me importa un bledo y lo que hago con el Twitter quizás es exacerbar a muchas personas pero digo lo que siento", expresó.

Moreira afirmó que lo ofrecerá las disculpas a Cruz, agregando que "lo de llorón es sarcástico, pero de divo es lo que yo pienso de él".