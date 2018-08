Luli partió de viaje tras rumores por su quiebre sentimental: "Me aburrieron, hipócritas"

Tras unos días algo tormentosos tras su quiebre sentimental, la modelo Nicole Moreno "Luli" decidió viajar con rumbo desconocido, dejando un claro mensaje en las redes sociales.

La rubia publicó una serie de fotos en redes sociales, las que se tomó desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. La publicación estaba acompañada del siguiente mensaje: "Chaooooooo me voy me aburrieron... Hipócritas!! Modo: Off en Aeropuerto Arturo Merino Benitez".

Aunque Moreno borró y modificó el texto en su Instagram, el escrito permaneció en su cuenta de Twitter.

Moreno reconoció hace un par de días que terminó su relación con el profesor de zumba Rodrigo Roco, todo esto en medio de rumores que apuntan a una tercera persona en disputa, quien según los rumores sería Catalina Vallejos.

La panelista de "Primer Plano", que es alumna del curso de Roco, afirmó que "él nos dijo que estaba soltero y Luli estaba con otro".