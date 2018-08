Angélica Castro reveló traumático episodio: "Técnicamente me morí"

Angélica Castro reveló un duro episodio que la marcó cuando nació su hija Laura hace 13 años. La esposa de Cristián de la Fuente afirmó que, "técnicamente me morí".

En visita al matinal "Mucho Gusto", la modelo recordó lo difícil que fue ese momento para la familia. "Cuando nació los médicos me dejaron gasas al interior del cuerpo, lo que le provocó una grave infección que me tuvo en riesgo vital", contó.

Castro agregó que "si no fuera por un grito de Laura, no habría regresado (...) No es algo que pueda superar, me marcó mucho".