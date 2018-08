Encargada de reconstrucción del Minvu: "El proceso de Bachelet en Santa Olga y Coquimbo fue debilucho"

18:37 Bernardita Paúl criticó los dichos de la ex Presidenta sobre la situación económica en el actual gobierno, asegurando que tras las catástrofes "muchas familias tuvieron que organizar bingos" al no recibir respuesta del Estado.

Bernardita Paúl, la encargada nacional de reconstrucción del Minvu, cuestionó los dichos de la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien en una entrevista afirmó que la situación actual de la economía está "debilucha".

La funcionaria de la actual administración aseguró que la labor del gobierno anterior tras las catástrofes por el tsunami de Coquimbo en 2015 y el incendio en Santa Olga de 2017 fue "debilucho".

"En la entrevista la ex Presidenta asegura que los problemas de infraestructura se arreglaban con aportes del Estado y no con bingos. Pues comprobé en terreno que muchas familias en Baquedano y Santa Olga, tuvieron que organizar muchos bingos, pues las soluciones que el Estado debía garantizarles, no llegaban. Creo que Bachelet al decir eso 'presume de lo que careció' por lo menos en materia de reconstrucción", expresó.

Paúl afirmó que hubo falsas cifras de avance dadas a salida del gobierno pasado y que se detectaron irregularidades con falsos damnificados que burlaron el sistema y se les asignó subsidio en la localidad de Santa Olga. “Se nos dijo en Marzo que había un avance de 50% de reconstrucción, lo que no era tal y ahora iniciamos un proceso para identificar a los falsos damnificados que obtuvieron subsidios de manera muy fácil sin ninguna fiscalización”. añadió.

La encargada de reconstrucción cerró afirmando que en el gobierno anterior "se demoraron dos años en recién realizar demoliciones y además demolieron algunas casas y otras no, dejando maltrechas, las casas de vecinos continúas. Se formó un foco de delincuencia ante esas casas no habitadas que quedaron y recién ahora en Julio de 2018 iniciamos un plan maestro para una vivienda de integración que debería haber comenzado mucho antes que casi tres años después".