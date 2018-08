Ex ministro de Educación: " Si me hubiera parado ante cada ataque, en cinco meses no habríamos hecho el buen trabajo que hicimos"

08:45 Gerardo Varela se despidió de su equipo de trabajo en una carta en la que realizó un balance de su gestión y dijo haber fracasado "en lo que no sabía, improvisar frente a la prensa, comunicando con sencillez y simpleza un mensaje para que no fuera mal interpretado".

El ex ministro de Educación, Gerardo Varela, envió ayer al equipo con el que trabajó en la repartición, una carta en la que aprovechó de hacer un repaso de su breve gestión, informó La Tercera.

El documento al que dicho medio accedió, parte con "querido equipo Mineduc" y en él, Varela planteó que "hice bien aquello en lo que tenía experiencia, cómo trabajar en equipo, administrar una organización y legislar en temas específicos; fracasé en lo que no sabía, improvisar frente a la prensa, comunicando con sencillez y simpleza un mensaje para que no fuera mal interpretado".

"Muchos me reprocharon el no haberme defendido de tantos ataques. Ustedes saben que admiro a Winston Churchill y una de las muchas enseñanzas que aprendí leyéndolo fue esa que dice: 'nunca llegarás a tu destino si te detienes a tirarle piedras a todos los perros que te ladran' (...) sigan ese consejo. Si me hubiera parado ante cada ataque, en cinco meses no habríamos hecho todo el buen trabajo que hicimos" dijo el ex titular del Mineduc en el documento.

Varela además instó a su ex equipo de trabajo a continuar "luchando por la libertad de educación y sobre todo porque las políticas educacionales nazcan de la evidencia y experiencia y no del prejuicio y la ideología".