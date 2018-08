Bruno Zaretti cerca de la ex de Karol Lucero: "Estoy de picaflor"

El brasileño Bruno Zaretti despertó los rumores sobre una posible relación con la ex de Karol Lucero, María Francisca Virgilio. Ambos han compartido imágenes desde el mismo lugar en redes sociales, lo que da cuenta que están juntos al menos físicamente.

Aunque el ex Axé no habló de un vínculo sentimental con ella, afirmó que está soltero y que por ahora no descarta tener relaciones casuales debido al escaso tiempo que tiene.

“Con ella somos amigos, no puedo decir nada más por ahora (...) Uno no es de hierro, siempre estoy conociendo gente, pero me es difícil desarrollar algo serio, porque estoy con mucha pega y viajes, y todo se hace más complicado para relaciones más largas. Estoy de picaflor”, bromeó el brasileño a La Cuarta

El bailarín de 32 años dijo que en un par de años espera formar una relación más formal que requiera proyecciones.

"Antes de los 35 quiero formalizar con alguien y proyectarme. Por ahora no hay tiempo para una relación de ese tipo, aventurillas sí claro, porque estoy centrado en mi crecimiento profesional”, dijo.

Por ahora, continúa enfocado en su trabajo, el que tiene copada su agenda con eventos en Chile, México y la gira de Mekano.