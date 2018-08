Madre viralizó imagen de enfermero que salvó la vida de su hija en Rancagua para agradecerle

Una madre rancagüina viralizó la imagen de un enfermero para agradecerle por salvar a su bebé cuando tuvo un accidente en la calle. Usando Facebook, Pamela Jeldres compartió el post con el fin de que éste llegara hasta al joven y supiera lo agradecida que estaba.

"Ayer en la tarde viví una pesadilla, la peor de toda mi vida. Iba con mi hija Isidora en el porta bebé y de repente, mientras cruzaba de una esquina a otra, me caí, me fuí de golpe al suelo con mi hija pegada a mi cuerpo en el porta bebé", relató en el post de Facebook.

La joven madre contó que fue una situación horrible y muchos transeúntes se acercaron a ayudarla. Sin embargo, minutos después la niña empezó a vomitar sin parar.

"Y vino lo peor, vomitando empezó a dejar de reaccionar, antes blanca que es, perdió el color no tenía color en su carita, me puse a gritar como loca, mi hija se estaba muriendo", relató sobre el angustiante momento.

Según contó, el padre de la niña le practicó la maniobra heimlich hasta que ella soltó un llanto. Corrieron al auto para ir a urgencias: "Ahí fue cuando apareció un ángel que Dios puso en nuestro camino. Se subió al auto, tomó a la niña, la examinó, él la tomó en brazos, la ingresó de inmediato a urgencias, no solo se preocupó de Isidora, se preocupó de mi, de Matías (su otro hijo), nos dio agua, nos calmó, nos contuvo".

Finalmente, Pamela acompañó el mensaje con la fotografía del enfermero y de su hija. "Eres un excelente profesional, tu vocación, tu ética profesional nos sorprendió como familia. Mi hijita Isidora y nosotros estaremos eternamente agradecidos de ti. Con orgullo debes cargar tu traje azul. Éste joven enfermero se convirtió en el héroe de mi hija".

El post llegó hasta los ojos de Felipe Navarro, el enfermero, quien le respondió a la madre por el gesto que tuvo: “Realmente espero de todo corazón que esto nos sirva a todos. No saben cuánto me emociona la devuelta de mano que me han dado. Porque vieron más allá de ‘es enfermero, para eso estudió’. Muchas gracias a todos y en especial a ustedes. Mi familia y yo se lo agradeceremos siempre”.