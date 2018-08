Raúl Zurita: "El asesinato de un ser humano no tiene contexto"

09:23 El premio nacional de Literatura abordó la salida del ex ministro de las Culturas, Mauricio Rojas y respondió a los dichos del canciller Roberto Ampuero sobre el Museo de la Memoria.

El poeta y premio nacional de Literatura, Raúl Zurita, se refirió a la salida del ex ministro de las Culturas, Mauricio Rojas, quien calificó al Museo de la Memoria como un "montaje".

Zurita, quien fue sindicado como quien lideró la ofensiva del mundo cultural en contra del ex ministro, sostuvo en entrevista con La Tercera que "soy un ser humano que junto a otros se levantó contra un nombramiento ignominioso".

"Algo que la derecha chilena se encarga de mostrarnos una y otra vez, es que en Chile la palabra cultura y la palabra derecha son términos absolutamente excluyentes" planteó el poeta y añadió que "como se ha visto, antes pasara un camello por el ojo de aguja que un UDI por la puerta de un museo".

El premio nacional además apuntó a los dichos del canciller Roberto Ampuero, quien también planteó en "Diálogo de conversos", que al Museo de la Memoria le falta contextualización y lo denominó como el museo de la "mala memoria".

"El asesinato de un ser humano no tiene contexto. No se mata a alguien una vez, se lo mata infintas veces, se lo mata en todos los rincones de la tierra. Sobre los muertos, sobre mis muertos, sobre mi amor masacrado no existe la mala memoria como dice liviana y arteramente el canciller Ampuero, existe sólo la memoria. Y el dolor". añadió.