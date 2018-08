Diputado Coloma pidió abrir nuevas licitaciones para plantas de revisión técnica

El diputado UDI, Juan Antonio Coloma, presentará un proyecto de resolución para pedirle al Gobierno que inicie un proceso de apertura de licitaciones para nuevas plantas de revisión técnica en diversas comunas de Chile, ya que a su juicio existe una “evidente escasez de éstas”.

Según el legislador “muchas veces las largas filas y el eterno trámite que significa el sacar la revisión técnica, motiva a que simplemente la gente no cumpla con dicha exigencia o busque renovarlas mediante acciones fraudulentas”.

“Y creemos que existe una necesidad imperiosa en muchas comunas de Chile de contar con más plantas de revisión técnica ya que en determinadas fechas del año es casi imposible poder realizar el trámite. Sólo en Santiago hay comunas donde simplemente no hay plantas y en otras comunas cuentan con dos o tres de estos recintos”, afirmó.

“Por ello creemos – agregó Coloma – que, si bien hay que mantener las exigencias para poder instalar una planta, hay que abrir especio para que otros actores ingresen al negocio y vean la opción de contar con más recintos en diversas comunas de Chile”.

“Es curioso que por ejemplo Talagante no tenga una planta de revisión técnica, pero si en Peñalolén existen tres, por ejemplo; o por ejemplo entre Viña y Valparaíso hay cuatro plantas, pero resulta que para el litoral norte de la Quinta Región no existe ninguna. Eso no puede ocurrir y hay que abrir espacios para que la mayor cantidad de comunas cuenten con más de estos recintos”, afirmó.

Por lo anterior, el diputado Coloma señaló que “junto con reunirme con los equipos técnicos del ministerio de Transportes, voy a presentar un proyecto de resolución para solicitar al Gobierno que abra más licitaciones, a lo menos una por cada dos comunas cercanas, porque es una forma de solucionar la vida a miles de chilenos que deben prácticamente sufrir cada vez que deben hacer el trámite de ir a sacar su revisión técnica”, concluyó.