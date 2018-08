Autoridades excluyeron de reunión con taxistas y colectiveros a gremio que “tomó un camino violento”

11:05 Dirigente de la Conataxi había advertido aplicar la Ley de Talión tras la muerte de un conductor por parte de un Uber. "Chile ya no está para amenazas", dijo la ministra de Transportes.

Esta mañana la intendenta metropolitana Karla Rubilar y la ministra de Transportes, Gloria Hutt, se reunieron con agrupaciones de taxistas y colectiveros en el marco de la discusión de la Ley Uber. Sin embargo, excluyeron al gremio que había amenazado con la Ley de Talión.

Un dirigente de la Conataxi había advertido usar la violencia contra quienes operan las plataformas tecnológicas tras la muerte de un conductor por parte de un Uber.

"Ellos han tomado un camino distinto, un camino violento. Fuera de eso, ellos no han pedido una reunión para conversar los temas. Los líderes de los gremios pueden optar por las conversaciones, para lo cual las puertas están permanentemente abiertas o pueden optar por las amenazas", dijo la ministra Hutt.

"Chile ya no está para amenazas, estamos en un nivel de desarrollo en que todos somos capaces de argumentar y defender nuestras posturas. Eso es lo que debería ocurrir ahora y esperamos que el Parlamento acoja esta discusión", agregó.

Por su parte, la intendenta Rubilar enfatizó que "con ese dirigente la Intendencia no se sienta, y si hay que asumir alguna responsabilidad de por qué el señor no está invitado hoy, la asumo yo. Yo no converso con un dirigente que amenaza, que valida la violencia".

La autoridad sostuvo que "las declaraciones al respecto de amenazas y validación de violencia que se realizaron por un dirigente en particular, no está validada por los dirigentes que hoy se han sentado en esta mesa en la intendencia".

En la cita acordaron comenzar una mesa de trabajo, que estará también integrada por Carabineros y por representantes de la PDI, a fin de encontrar soluciones "pacíficas" para resguardar la seguridad de conductores y pasajeros.