Sofofa pidió concentrarse en las reformas y no en ser “opinólogos de lo que ocurre afuera”

12:18 Bernardo Larraín Matte, presidente de la Sofofa, advirtió que “las expectativas se pueden diluir si no están acompañadas por modernizaciones institucionales y estructurales”, poniendo especial énfasis en el tema tributario.

“Las expectativas se pueden diluir si no están acompañadas por modernizaciones institucionales y estructurales, entonces el desafío es lo segundo y no por ejemplo centrar tanto el debate en ser opinólogos de lo que ocurre afuera, en Moody’s que por supuesto que es relevante, son buenos recordatorios de que la economía internacional puede tener nubarrones, así como también es un recordatorio de que lo más relevante es nuestra capacidad de crecer en el largo plazo que es lo que nos dijo Moody’s”, señaló esta mañana el presidente de Sofofa, Bernardo Larraín Matte.

En entrevista con Radio Universo, Larraín dijo que Moodys’ advirtió que “no está claro que Chile haya vuelto a una capacidad de crecimiento como la que teníamos pre crisis del 2008 y eso es un recordatorio pertinente”.

Según su parecer, uno de los temas más relevantes es la rebaja de impuestos a las empresas. “Yo comparto con el ministro de Hacienda que hay que tener paciencia para hacer buenas leyes, el frenesí legislativo, la premura legislativa nos jugó una mala pasada, por lo tanto, desde ese punto de vista, paciencia total. Desde el punto de vista de excluir temas de la discusión porque habría costos políticos si es que se incluyen, ahí hay menos paciencia”, dijo en relación a la frase de Felipe Larraín.

“Creo que la postergación o la decisión de no tocar el tema de la tributación a las empresas en circunstancias que en todas partes del mundo lo están tocando y que el 100% de los países lo han bajado, el único país de las OCDE que lo ha subido en los últimos 15 años es Chile y esta no es una discusión que interese a los grandes empresarios, al revés, (…) el más castigado en los últimos años es la empresa que quiere crecer, (…) todos esos procesos requieren reinvertir la utilidades que generan en ese crecimiento y esa reinversión es que la es gravada por el impuesto a las empresas”.

Larraín apuntó que Chile está en los lugares más altos de los impuestos a las empresas de la OCDE, no así en lo referido a los impuestos personales. “Las personas pagan pocos impuestos en Chile, es políticamente incorrecto decirlo, pero en general en los países desarollados el número de personas que pagan impuestos personales es mucho más alto”, dijo. “En Chile somos el país que más cobramos impuestos a las empresas, de la OCDE, y es el país donde menos personas pagan impuestos a nivel personal”.

En este punto, pidió definir políticas de largo plazo para no enfrentar una quinta reforma tributaria. “En términos de estructura no podemos seguir cargándole la mano al ahorro y la inversión en el sistema tributario chileno”.

“¿Cuál va a ser la posición de Sofofa a la hora de evaluar el proyecto de ley de Reforma Tributaria? Va a ser cuánto se acercó a este escenario de largo plazo necesario para adaptarse a la economía del siglo 21, en qué materias se acercó, en que materias se alejó y qué materias no se tocaron, y así va a ser nuestra evaluación”.

DDHH

Sobre la reciente polémica por los dichos del ex ministro de Cultura respecto del Museo de la Memoria, señaló que “criticar el museo no es sinónimo de no tener una alta consideración de la importancia de respetar los DDHH”.

Resalto que el MM “cumple un rol, es un testimonio de lo que ha ocurrido”. “Quizás su frase, el concepto de montaje es muy duro y nadie puede decir que es un montaje. El concepto es duro y puedo entender todo lo que provocó”.

“El tema debe ser analizado en otra dimensión. De la profunda consideración de los DDHH en Chile y todo el mundo. Hay bastante conciencia y no hay diferencias entre la derecha y la izquierda”.

Consultado si hay un tema pendiente en la derecha, respondió que “ha dado señales suficientes de estar completamente a la altura de un sector político en lo que se refiere a los DDHH. Lo ha hecho en Chile, en Venezuela, en Cuba y ese es el desafío, que los sectores políticos tengan un profundo respeto de los derechos humanos, cualquiera sea el país, cualquiera sea el régimen que lidere ese país”.