Maltrato escolar subió 38% y ciberacoso en 65% durante el primer semestre en comparación con 2017

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció que el Ejecutivo lanzará un plan nacional de apoyo e información sobre el ciberacoso escolar.

La titular del Mineduc dijo además que de acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Educación, durante el primer semestre, los casos por bullying o maltrato escolar subieron en 38% en comparación con el mismo lapso de 2017. El ciberacoso, en tanto aumentó en 65%.

"Vamos a lanzar un plan nacional de apoyo y de información a las víctimas, a los padres y profesores. La mayor petición que tenemos es que muchos no saben qué hacer: no sabe la víctima qué hacer cuando sufre, no saben muchas veces el profesor de cómo apoyar y no sabemos los padres cómo reaccionar con ese tema" dijo Cubillos según consigna Emol.

Respecto del ciberacoso escolar, Cubillos planteó que "es una realidad que aún está muy invisible en Chile".

"No puede haber calidad real en la educación si los niños no se sienten seguros en la salas de clases" dijo la ministra.