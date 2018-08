Rector de la UC por casos de abuso: "Sentimos dolor y vergüenza por lo que ha ocurrido al interior de nuestra iglesia"

A través de una carta a El Mercurio, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, lamentó el momento por el que está pasando la iglesia y reflexionó sobre los nuevos casos de abusos sexuales que se han destapado durante el último tiempo. En este sentido, aseguró que “con dolor, vergüenza y solicitando el perdón de tantas víctimas, la UC quiere mirar hacia adelante y trabajar por un futuro mejor para nuestra iglesia y para el país".

Con ello, insistió en que "es muy importante que la Universidad Católica manifieste de manera oficial y pública su posición en esta materia. En mi calidad de rector, en varias oportunidades he rechazado de manera tajante estos hechos; lo he hecho en entrevistas, opiniones públicas y diferentes intervenciones en los medios. Pero no lo he expresado de manera oficial, directa y específica como a través de esta carta. Hoy, es importante indicar que en la UC sentimos dolor y vergüenza por lo que ha ocurrido al interior de nuestra iglesia", continúo.

Por otro lado, y con el fin de hacer un análisis de lo ocurrido, precisó que “ "es necesario entender las estructuras de poder, el clasismo de nuestra sociedad, las relaciones desiguales y otros factores que pueden favorecer estos deplorables hechos", concluyó.