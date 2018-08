Se defienden en "La Cuca": "Sólo eran 6 kilos de carne vencida, no 220, y nunca se iban a cocinar"

Este sábado Rosa Oyarce, Seremi de Salud de la Región Metropolitana, prohibió el funcionamiento de la sede Macul del reconocido restaurante "La Cuca".

En la ocasión Oyarce señaló que "La medida de cerrar el local fue adoptada, principalmente, debido a que los 220 kilos de carne vencida estaba siendo preparada para los aproximadamente 400 comensales que llegan al lugar cada día, es decir, representaba el 90% del producto disponible para el consumo".

En relación a esas declaraciones desde el restaurente respondieron durante esta jornada, indicando que "Es falso. Eran sólo 6 kilos los que estaban vencidos. En total habían 220, pero sólo dos bolas de carne tenía expirada su fecha de vencimiento", indicó al medio Emol el administrador de la sede del local en Buin, Gonzalo González.

El administrador, quién también es sobrino de Gladys González, la dueña de los locales, aagregó que "la carne nunca estuvo lista para cocinarse como se dijo. Estaba en un refrigerador y recién ahí se dieron cuenta".

Por lo mismo indicaron que mañana lunes irán hasta el INTA (Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos) con el objetivo de demostrar que "la carne estaba vencida, pero no mala, nunca perdió su cadena de frío".

De todas formas González no dejó la autocrítica de lado y asumió que hubo un error en el local de Macul "Alguien no hizo bien su pega allá. En mi local vinieron a fiscalizar y no tuvimos ningún problema. Lo malo es que nos meten a todos en el mismo saco y hoy he visto mermada la presencia de público. De hecho, cada local tiene distinto proveedor de carne, el mío no es el mismo que el de ellos".

Consultado además sobre como estaba llevando la famosa "Cuca" esta situación, González dijo que "Ella está en Miami y con ataque. Esperemos que se resuelva todo".