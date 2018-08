Carmen Frei: "Cuando se dicte la sentencia veremos los procedimientos de nuevas causas"

12:40 La ex senadora e hija del ex presidente Eduardo Frei Montalva, entregó hoy antecedentes judiciales al Colegio Médico sobre la actuación de facultativos en el caso de la muerte de su padre. Además reiteró los cuestionamientos de la familia a la actuación del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo.

La ex senadora Carmen Frei, hija del ex presidente Eduardo Frei Montalva, entregó esta mañana a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches y al abogado de la agrupación gremial, una copia de las declaraciones judiciales de facultativos en la causa por la muerte del ex Mandatario.

Frei recordó que de los seis procesados por el caso, cuatro de ellos son médicos y dijo que la entrega se realizó para "vean qué se puede hacer frente a personas que han ocultado información".

La ex parlamentaria reiteró las críticas contra el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo y acusó que la autoridad tenía conocimiento de la realización de la autopsia desde antes que ella, aún en el Senado, solicitara información respecto de antecedentes por la muerte de Frei Montalva.

Además recordó que la familia se enteró por una denuncia anónima respecto de la realización de la autopsia y de la existencia de los datos en el Hospital Clínico de la UC, lo que posteriormente se confirmó, dijo Frei, con el allanamiento ordenado por la justicia.

La hija del ex Mandatario también abordó los dichos del ministro que investiga la causa, Alejandro Madrid, quien ayer no descartó que puedan abrirse otras causas, una vez que se conozca la sentencia del caso.

"Cuando dicte la sentencia veremos los procedimientos de nuevas causas" dijo Carmen Frei, quien añadió que "mi voluntad es seguir conociendo la verdad y la justicia".