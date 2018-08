Gobierno expulsó a 77 bolivianos y peruanos por orden judicial

07:33 El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, defendió los operativos tras las críticas. "Decir que esto es un circo es no entender nada", dijo.

Esta mañana el gobierno realizó un nuevo operativo de expulsión de migrantes. Esta vez deportó a 77 bolivianos y peruanos por orden judicial, totalizando a la fecha 1.187 extranjeros.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que la acción "es un compromiso del gobierno de lograr rápidamente y de manera eficaz, respetando los derechos humanos de los condenados, sacarlos del país de acuerdo a la instrucción de los jueces".

La autoridad explicó que se trata de "ciudadanos que han cometido delitos en Chile, están condenados y un juez ha ordenado su expulsión a sus respectivos países".

Su traslado se "se hará por tierra, porque se deja en las respectivas fronteras".

Respecto a las críticas que han recibido las expulsiones, Ubilla sostuvo que "la gran mayoría de los chilenos considera que esto no es un circo, sobre todo la justicia, que son ellos los que instruyen a que la PDI, junto con el Ministerio del Interior, sean los responsables de estas expulsiones".

"Ponerlo al nivel de un circo es no respetar los derechos humanos de las personas, es no entender nada, es minimizar el efecto de lo que significa un país que tiene una política migratoria ordenada", enfatizó.

Respecto a los cuestionamientos del Servicio Jesuita, el subsecretario sostuvo que "ellos han tenido una política distinta a la del gobierno. Ellos no están de acuerdo con el proyecto de ley, no estaban de acuerdo con el proceso de regularización, ahora hablan de show mediático. Yo minimizo al máximo esas declaraciones. Chile tiene un Estado donde se pueden presentar denuncias y se resolverá en derecho. El gobierno mostró a todo el país cómo se hizo el proceso de regularización, el gobierno tiene el mismo derecho a informar la expulsión. Si al Servicio Jesuita no les gusta, entonces que se guarde su opinión".