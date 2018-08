Jaime Campos llamó a "respetar el ordenamiento institucional" por acusación a ministros de la Corte Suprema

09:25 El ex ministro de Justicia dijo que los parlamentarios que impulsaron la acción "están siendo absolutamente irresponsables".

El ex ministro de Justicia, Jaime Campos, criticó la acusación constitucional impulsada por parlamentarios de oposición en contra de tres ministros de la Corte Suprema, por haber permitido que siete ex agentes del régimen militar salieran de la cárcel bajo el beneficio de la libertad condicional.

"Esta acusación es inconstitucional porque ningún ente del Estado puede entrar a revisar las resoluciones de los tribunales de justicia. Al acusarlos, esgrimiendo el contenido de otro fallo, se está sobrepasando la independencia de los poderes del Estado", dijo a radio Universo.

"Cualquiera de los poderes del Estado que se salga del marco, es una situación peligrosa que puede llevar una crisis constitucional. Parece que hay algunos que no han aprendido de la historia. Haría un llamado a la sensatez, a que se respete el ordenamiento institucional.

Están siendo absolutamente irresponsables los parlamentarios", agregó.

El abogado puntualizó que "puedo ser crítico del fallo, pero eso puede ser una opinión mía y que no hace que no pueda acatar el fallo. Lo que ocurre es que desde hace tiempo en el otorgamiento de libertades los tribunales han tenido juicios con fallos diferentes, hay fallos en que se ha dicho que las personas condenadas por lesa humanidad tienen derecho a acceder a beneficios y otros no tienen. Esto es sabido".

Para Campos, "lo peor que puede ocurrir es que este caso lo circunscribamos, la pérdida de cualquiera de ellos sería perjudicial para el Poder Judicial y para el país. Los ministros acusados son estupendos".