Vocero de comunidad haitiana en Chile pide ayuda al gobierno: “Son miles los que quieren retornar”

20:04 William Pierre señaló que “hoy en día tenemos una cantidad de inmigrantes que me han dicho: ‘No tengo qué comer, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir’. Me han pedido ‘¿quién me puede ayudar para volver a Haití?’“, entre otras cosas.