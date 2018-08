Estudiante detenido por supuesta amenaza a Cecilia Pérez: "Por ningún motivo constituía un delito"

Nicolás González, el estudiante que estuvo detenido tras ser acusado de supuestamente amenazar a la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, aseguró que su mensaje en Twitter era simplemente una "broma" y no tenía ninguna otra intención.

El polémico mensaje colgado en la red social decía: "Soñé que era del MIR y me joteaba a Cecilia Pérez para poner una bomba en su casa".

En una entrevista a radio Futuro , el alumno de 5° año de derecho de la Universidad Diego Portales relató el momento de su arresto, el que lo sorprendió en la casa de su pareja.

"Hablo con tres carabineros del OS9 (...) y me explican que estaban acá por este tuit, y me muestran una impresión con el tuit. Ahí me dio risa. Lo vi y se me liberó el alma, porque pensé que había sido algo más grave", señaló González.

El joven agregó que "pensé que esto era un chiste, un absurdo. Estoy en 5° año de derecho y sé cuando unas palabras constituyen o no un delito, y para mí esto jamás va a ser un delito de amenazas".

González contó que consultó a los policías uniformados desde donde emanaba la acusación en su contra. "Cuando me mostraron los papeles vi que la denuncia la hizo Cecilia Pérez personalmente. Me mostraron el parte policial y decía: 'Cecilia Pérez me denunció a mí'", puntualizó.

El estudiante reconoció que "obviamente esto fue desafortunado, no voy a decir que es una gran broma, pero la verdad que no estoy arrepentido legalmente de esto, porque esto por ningún motivo constituía un delito de amenazas que está en el Código Penal".

Tras esto, el joven reflexionó sobre la rápida reacción de las autoridades en su caso, asegurando que "tengo amigas que han sido amenazadas de muerte por sus ex parejas, han puesto la denuncia y Carabineros".