Club de Tiro de La Reina asegura que exigir cursos de tiro “está en la ley, lo que pasa es que la autoridad no la aplica”

Alejando Rocafort, director del Club de Tiro de La Reina, y quien cerró el convenio con el alcalde de esa comuna para hacer descuentos a los vecinos que quieran aprender a disparar, está cansado de explicar lo que -según él- es evidente: “Yo creo que no hay nadie en la tierra que pueda estar en contra de que una persona que tenga un arma en su casa tenga la obligación de saber manipularla y usarla para que no tenga ni accidentes (…) si la va usar que la sepa usar de forma correcta. No puede haber nadie que diga lo contrario”.

En entrevista con Radio Universo, Rocafort aseguró que ni el alcalde ni él han llamado a la población a armarse, sino que a ser responsables. Precisó que el municipio no pone un peso, pues se trata de un descuento que lo hace el club, un descuento especial, igual que los 10 cursos de tiro para mujeres que los regala el club. “Eso es por un lado, por otro lado hay que dejar súper claro que lo que se está rechazando por parte de la autoridad es que se llame a que las personas se armen o se enfrenten a delincuentes. No puede, ni siquiera el ministro Chadwick contradecir lo que está en la ley”.

“La ley 17.798, la última modificación del 2015, en su artículo 5a, letra C que se refiere a qué es lo que tienen que cumplir una persona para acceder a comprar un arma, sale específicamente que tiene que realizar un curso práctico en un club de tiro, el cual tiene que emitir un certificado que acredite que sabe manipular correctamente un arma”, explicó. “Nosotros siempre hemos estado por la tenencia responsable, que significa que si vas a tener algo que es delicado y puede causar daños, tienes que saber usarlo, nadie está diciendo otra cosa. El alcalde jamás ha llamado a armarse a la gente, jamás ha llamado a nada”.

Rocafort señaló que el alcalde constató que en su comuna existen personas con armas que nunca han disparado un tiro y que es lo lógico enseñarles, y que la ley ya abordó ese aspecto cuando se modificó en 2015. “Es de razonamiento lógico y es básico, es como darle una autorización a una persona para que maneje en las calles” y que no aprenda a manejar.

“Estamos hablando de que las 10.500 armas que están en La Reina, en casas, lo lógico es que sepan manipularlas correctamente. Y lo único que hizo la municipalidad es enfrentar el problema. No estamos incitando”.

Agregó que: “Me parece lógico que las personas que tienen armas, que puede ser peligroso para ellos mismos, para sus familias, para sus vecinos, (…) no puede existir nadie que (diga) que todas las personas que tengan armas no tengan idea de usarla”.

En este punto, el director del Club de Tiro criticó a las autoridades por no hacer exigible los cursos: “Está en la ley, lo que pasa es que la autoridad no la aplica”.

Explicó que Carabineros otorga el permiso para tener un arma luego de un certificado siquiátrico, ser menor de edad, no tener antecedentes, ni un parte por conducir en estado de ebriedad, que la ley chilena es una de las más fuertes, pero que falla en lo relacionado a las clases.

Rocafort asegura que basta aprobar el examen siquiátrico, no tener los antecedentes descritos y aprobar una prueba teórica de la ley, donde se exige un 75% mínimo de puntaje. “Pero no has disparado un solo tiro…. Y a mí no me gustaría tener un vecino en esas condiciones (…) vivo al lado y el vecino se puede creer cowboy”.

“El problema que hay es que la ley lo pide y se supone que cuando se publica en el Diario Oficial una ley es obligación para todos los habitantes de este país”, señaló.

Consultado por qué ocurre esta situación, respondió que “porque hace tres años y medio están redactando el reglamento complementario para establecer el tipo de club de tiro, de polígono, cantidad de tiros (…) No creo que se necesiten tres años y medio para una cosa así”.

“Esa es a excusa que ellos tienen para no aplicar la ley. (…) Es la excusa que Carabineros de Chile, a través de su OS-11 y sus autoridades fiscalizadores dan para no cumplir con la ley”. ”Llevamos más de 300 cursos hechos, son de personas que tienen armas y no sabe usarlas. Pero esto es obligatorio”.

No estamos diciendo que se armen, estamos diciendo que las personas que tienen armas “lo hagan en forma responsable para ellos y sus vecinos”.

Concluyó señalando que ayer no paraban de sobar los teléfonos de su club y que el curso vale $ 225 mil, incluye 175 tiros, las armas, los tres derechos de uso de polígono, protecciones e instructor particular.

La ley

Pero ¿qué dice la ley sobre la exigencia de un curso? En su artículo 5, letra c, la norma señala que el interesado en poseer un arma deberá “acreditar que tiene los conocimientos necesarios sobre conservación, mantenimiento y manejo del arma que pretende inscribir, y que posee una aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas”. Sin embargo, no especifica de qué forma se deben “acreditar” estos conocimientos.

Luego, la ley agrega que “el reglamento determinará el estándar de conocimientos mínimos sobre conservación, mantenimiento y manejo del arma de fuego que deberá tener el solicitante, así como la forma en que podrá acreditarse dicho conocimiento”. El problema es que el reglamento aún no se publica.

“Para todos los efectos legales y reglamentarios -sigue la norma- el solicitante podrá comprobar sus conocimientos acompañando un certificado que acredite la aprobación, por parte del mismo, de uno o más cursos de tiro, manejo y cuidado sobre el tipo de arma y calibre que pretende inscribir, emitidos por un club o federación de tiro reconocido por las autoridades fiscalizadoras, o bien que posee instrucción militar previa en un nivel suficiente para acreditar dichos conocimientos, según determine el reglamento, antecedentes que serán evaluados y ponderados fundadamente por la autoridad fiscalizadora”.