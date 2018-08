Juan Carlos Cruz defendió al Papa tras acusaciones de encubrimiento: "Es mi deber contar la verdad"

Juan Carlos Cruz salió en defensa del Papa Francisco, luego que fuera acusado de "encubrimiento" por parte del arzobispo Carlo Maria Viganò.

En entrevista con La Segunda , recordó una confesión que le hizo el Sumo Pontífice cuando se reunieron hace unos meses en el Vaticano y que tenía relación con el mismo Viganò cuando era nuncio de Washington.

"Creo que es mi deber contar la verdad cuando se está atacando a una personas que, además, dijo que no se iba a defender porque los argumentos caen por sí solols (...) El Papa hizo bien en no decir nada, pero creo que más adelante, cuando pase un poco esta efervescencia, tiene que hablar y contar su verdad", advirtió Cruz.

En ese contexto, la víctima de Karadima quiso contar lo que él sabía. "Me contó que cuando vino a Estados Unidos en 2015 lo tildaron de homófobo porque llevaron a la nunciatura a una mujer, llamada Kim Davis, una fantática religiosa sin decirle quién era y lo que había bajo la sombra del escondite. Él me dijo, ¡Yo, Juan Carlos, no sabía quien era esa mujer. Fue muy injusto. Entonces yo decidí sacar al nuncio (que era Viganò)", contó Cruz.

Esa reunión , planeada también por Viganò, entre Francisco y Davis generó un escándalo en Estados Unidos, pues la mujer era una funcionaria símbolo por negarse a conceder licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo.

En ese momento el mismo Cruz se enteró de la noticia con tristeza, pero tras compartir con el Papa Francismo afirmó que "él no tiene nada de homófobo, pero trabaja en un ambiente con esos prejuicios".

Consultado por si cree que esas acusaciones de encubrimiento son reales, Cruz afirmó que "yo no creo todo lo que Viganò asegura que sabía el Papa. A mi modo de ver, el ex nuncio tiene cero credibilidad, porque pertenece a una minoría ultra conservadora pero muy poderosa. Y hasta a Benedicto le escondían las cosas. Hay formas de mal informar a Francisco, aunque eso no lo exime de no haber tomado el abuso sexual como una prioridad".