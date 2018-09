Paris en picada por gestión de Salud: dijo que “hay que creerle a la gente” y cuestionó la falta de exámenes a los afectados

11:33 El ex presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, criticó el actuar del titular de Salud, Emilio Santelices, en el episodio de contaminación de Quintero y Puchuncaví y agregó un nuevo dato sobre la inexistencia de monitoreo con exámenes a las personas. “Aquí el problema grave es que cuando pasa el periodo, aunque tú midas a lo mejor no vas a encontrar la sustancias” en la sangre u orina.

“Es imposible” que haya mareos y vómitos, pero que no haya intoxicación, partió diciendo esta mañana Enrique Paris, ex presidente del Colegio Médico y fundador del Centro de Información Toxicológica (CITUC) a propósito de lo ocurrido en Quintero y Puchuncaví. Todo a propósito de la polémica desatada por las declaraciones del ministro de Salud, Emilio Santelices, quien señaló el viernes que: “El solo hecho de que tú tengas un mal olor, fuerte, puede producir náuseas y vómitos (…), pero no implica una intoxicación”.

“Me sumo a las palabras del presidente en su entrevista de que hay intoxicación. Entonces negar la intoxicación es lo peor que puede ocurrir cuando uno es una autoridad y además, está dentro de las normas de evaluación y comunicación del riesgo que cuando tienes una población en riesgo, lo peor es negar la situación porque eso no permite tomar las medidas adecuadas, no permite investigar porque partes negando y enardeces a la población. Aquí hay una intoxicación, hubo síntomas, más de 300 personas, ya van en 408 hoy, que tuvieron que consultar por síntomas”, señaló en Radio Universo.

“Ahora que los síntomas tengan una explicación en relación a alguna sustancia, eso es lo que hay que buscar. (…) Todavía no sabemos cuál es la sustancia que produjo la intoxicación, cuál es la concentración en el aire ya sea en el agua, en la tierra, donde sea, que tenía esa sustancia y eso es lo que tenemos que buscar”, dijo.

“Aquí el problema grave es que cuando pasa el periodo, aunque tú midas a lo mejor no vas a encontrar la sustancia y ése es el problema”, agregó.

Consultado por los rastros en el cuerpo de los afectados, Paris respondió que “algunas son detectables. Por ejemplo, si hubo arsénico, el arsénico tiene una vida media muy corta en la sangre pero se puede detectar e orina, en pelo, en uña, pero sobre todo en orina cuando el episodio fue reciente”.

“Algunos hidrocarburos aromáticos que fueron nombrados ahí, tienen metabolitos que pueden aparecer en la orina, pero son de corta duración y muchos dependen de la concentración en el aire. En el caso del dióxido de azufre, pueden haber también metabolitos que se pueden investigar, pero esto lleva más de dos semanas”, agregó.

“Es lo que está exigiendo la población, un muestreo amplio de niños y adultos y embarazadas también”, señaló. Ante la pregunta de si sabe si esos exámenes se tomaron, respondió :“no se ha hecho nada de eso. Todavía no se han tomado muestras. Leía ayer las declaraciones de uno de las personas más activas ahí y todavía no se toman muestras”.

Advirtió que el operativo PAME del Ejército va a trabajar en esa orientación, para muestrear a las personas que han presentado sintomatología, “no a toda la población, sino se desacredita el estudio. Hay que dirigir la investigación hacia las posibles causas”.

El arsénico y las dudas del ministro

“Un error grave que cometió el ministro, y lo voy a repetir, es decir que el arsénico no intoxica a la persona por el aire. Eso es un error gravísimo. (…) El arsénico entra por la vía respiratoria… la pregunta es ¿para qué hay entonces normas de arsénico en el aire? Cuando él dice que eso no produce intoxicación, que sólo el agua y los alimentos. (…) por lo tanto hay un desconocimiento de la autoridad. ¿Por qué? Porque por años, no sólo este gobierno, sino el Estado de Chile, no se han puesto las pilas respecto de esta zona de sacrificio y eso es lo que hay que revertir”, señaló.

Sobre las declaraciones de Santelices, de las que luego el secretario de Esatdo se disculpó, Paris dijo que “he estado acostumbrado a trabajar con muchas comunidades de pacientes intoxicados en Arica, acuérdense del tema de los polimetales en Antofagasta, el tema del plomo, yo creo que siempre hay que creerle a la gente”.

“El arsénico produce parestesia que es lo que tienen estos niños, cuando se te adormece una pierna, un brazo que siente hormigueo. Eso está descrito desgraciadamente. Estos pacientes, a lo mejor, han estado sometidos a intoxicaciones crónicas también, no solamente agudas. Y entonces están ahora dando a conocer sus molestias”.

“Cuando tú investigas y demuestras que no tienes nada, entonces ahí les das la respuesta, pero no en el aire”, agregó.

Filtros caros

“Lo que pasa es que las soluciones son caras”, dice respecto de cómo enfrentar el problema. “Tú puedes colocar filtros en las chimeneas, puedes usar sustancias químicas para abatir las emisiones, pero eso no se ha hecho porque es caro. Pero es más caro y más valiosa la vida de las personas y la salud de las personas, que utilizar tratamientos para evitar la contaminación. Hay que trabajar en ese tema”.

“Hay que trabajar en ese tema también, abatir y controlar las emisiones mediante filtros eviten que esta población siga afectándose”, concluyó.

Sin llamados

“Del ministerio no me llama nadie” dijo ante la pregunta de si ha conversado con las autoridades actuales.

Consultado si es podía deberse a sus críticas, respondió que “yo no soy crítico, yo transmito las necesidades de la gente y me preocupa la salud de la población. Si la autoridad comete errores, yo no puedo quedarme callado”.